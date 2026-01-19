Empresaria huancaína muere tras someterse a una liposucción en clínica de La Molina

Mariela Janeth Ruiz Gavilán (33), una estilista y propietaria de dos Spa en Huancayo, falleció luego de someterse a una lipoescultura en la clínica limeña La Familia, ubicada en el distrito de La Molina. Según sus familiares, la empresaria llegó a Lima el último lunes 12 de enero para someterse a los exámenes preparativos para su cirugía estética y aunque los resultados fueron favorables, perdió la vida durante la intervención quirúrgica.

El resultado de la necropsia reveló que Mariela Ruiz perdió la vida por una obstrucción vascular pulmonar aguda, por lo que sus familiares denuncian que se trató de una presunta negligencia médica por parte del cirujano que la operó.

Los restos de la empresaria fueron llevados a su casa en Huancayo, mientras tanto sus seres queridos exigen que se investigue el caso. Ellos afirman que el cirujano ha cerrado todas sus redes sociales, lo que ha incrementado las sospechas de una mala praxis.

MIRA LATINA NOTICIAS 24/7