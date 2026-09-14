El Niño Costero alcanzaría una magnitud extraordinaria entre septiembre 2026 y enero 2027

La Comisión Multisectorial Encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen) señaló que El Niño Costero continuaría hasta mediados del otoño del próximo año con la más alta probabilidad de una magnitud extraordinaria.

Mediante su más reciente comunicado oficial, sostuvo que la “magnitud extraordinaria” se presentaría desde septiembre del 2026 hasta enero del 2027. Luego, de febrero a marzo del próximo año, el evento se mantendría entre la magnitud fuerte y extraordinaria. Posteriormente, declinaría gradualmente hacia la condición neutra.

“Para el trimestre septiembre–noviembre se prevé que las temperaturas del aire se mantengan muy superiores a las habituales en la costa peruana, registrando incluso nuevos récords. Con relación a las lluvias, se esperan condiciones por encima de lo normal en la costa norte, con posibles episodios de lluvias de moderada a fuerte intensidad desde noviembre; en tanto que, en la sierra sur y sectores de la Amazonía se prevé condiciones de lluvias de normal a inferior”, remarcó el Enfen.

Asimismo, mencionó que “el comportamiento de los ríos en la región hidrográfica del Pacífico presentaría en promedio caudales sobre lo normal en el norte principalmente desde noviembre, mientras que, las zonas centro y sur, incluyendo las regiones hidrográficas del Amazonas y Titicaca, predominaría condiciones de normal a inferior”.

Siempre de acuerdo a su comunicado, el Enfen dijo que para el verano del 2027 , se prevé la continuidad de precipitaciones superiores a los promedios históricos en la costa norte, costa central y la sierra norte occidental. Por el contrario, escenarios de lluvias normales a inferiores se presentarán en la sierra sur y en la Amazonía.

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