ONPE alista 89,935 mesas de sufragio para las Elecciones Regionales y Municipales 2026

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) inició este lunes 14 de setiembre el ensamblaje del material electoral que será utilizado en las Elecciones Regionales y Municipales 2026, proceso que contempla la preparación de los implementos correspondientes a 89,935 mesas de sufragio a nivel nacional.

El trabajo se realiza en el local de la Gerencia de Gestión Electoral (GGE), en Lurín, con la participación de 600 especialistas electorales. El proceso contará con seis líneas de ensamblaje y dos de preensamblaje, que serán implementadas progresivamente durante los primeros días de producción.

Cada paquete electoral es sometido a controles para garantizar que los materiales correspondan a la mesa de sufragio asignada. Entre los documentos considerados críticos se encuentran las cédulas, actas-padrón y listas de electores, los cuales cuentan con códigos de barras que permiten identificarlos de manera individual.

Las cédulas pasan por controles manuales y automatizados. Se verifica su diseño, contenido y cantidad, además de comprobar mediante escáner que el número de cédulas coincida con los electores hábiles de cada mesa. También se valida que el código de ubicación geográfica (Ubigeo) corresponda al distrito, provincia y región respectivos.

¿QUÉ CONTIENE EL MATERIAL ELECTORAL?

El ensamblaje comprende los paquetes de útiles, instalación y escrutinio. Estos incluyen lapiceros, cintas adhesivas, tampones para huella dactilar, listas de electores, actas electorales, cédulas, manuales para miembros de mesa y sobres para el traslado de actas, entre otros implementos.

También se preparan las ánforas y cabinas de votación, además de material de reserva para atender eventuales necesidades durante la jornada electoral.

MATERIAL SERÁ TRASLADADO DESDE EL 18 DE SETIEMBRE

El despliegue del material electoral hacia las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) del interior del país comenzará el 18 de setiembre. El traslado contará con custodia de la Policía Nacional y monitoreo satelital.

En el caso de Lima Metropolitana y Callao, el envío hacia los locales de votación está programado para el 2 de octubre, desde las 10:00 p. m., desde los almacenes de la ONPE ubicados en Lurín. La actividad estará bajo la dirección del jefe interino de la ONPE, Bernardo Pachas Serrano.

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