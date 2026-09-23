ERM 2026: Reniec detecta 38 mil casos de cambios de domicilio vinculados a ‘votos golondrinos’

A pocas semanas de las Elecciones Regionales y Municipales del 4 de octubre, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) reportó haber identificado 38 mil casos de ‘votos golondrinos’ o ‘golondrinajes’.

Esta práctica consiste en consignar una dirección falsa en un distrito diferente al de residencia real, con el fin de aumentar aritficialmente el padrón electoral de esa jurisdicción y favorecer a ciertos candidatos o partidos.

La jefa del Reniec, Carmen Velarde, explicó que la entidad realizó más de 68 mil visitas domiciliarias a nivel nacional, concentradas especialmente en las zonas donde ya se habían registrado casos de este tipo.

Entre ellas se encuentran las regiones y provincias que reciben canon minero, como Áncash, donde ya se habían registrado episodios similares en procesos anteriores. De acuerdo con la funcionaria, al menos 38 mil personas fueron retrotraídas a su residencia anterior tras confirmarse que no vivían en la dirección que habían declarado.

Según Velarde, uno de los factores que hizo posible este nivel de fiscalización fue la modificación de los plazos legales para el cierre del padrón electoral. Mientras que en procesos previos este se clausuraba con un año de anticipación, en este caso el corte se produjo seis meses antes de la elección.

La titular del Reniec también sostuvo que el domicilio declarado por cada ciudadano tiene una relevancia que trasciende al periodo electoral, ya que resulta importante para el diseño de futuras políticas públicas. Asimismo, remarcó que combatir el ‘golondrinaje’ no es una tarea exclusiva de la institución que representa, sino que requiere del compromiso de la ciudadanía y de los propios partidos políticos. En ese sentido, planteó la necesidad de establecer sanciones tanto para quienes falsean su domicilio como para las autoridades que promuevan el traslado irregular de votantes.

MÁS DE 26 MILLONES DE VOTANTES

Para las elecciones del próximo 4 de octubre, la lista definitiva de votantes asciden a 26 millones 314 mil 648 personas, de los cuales más de 6.7 millones tienen entre 18 y 29 años, el segmento etario más numeroso, seguido por el grupo de 30 a 40 años.

Con el propósito de reforzar la transparencia en el proceso, la institución incorporó un sistema de anotaciones que señala situaciones particulares dentro del padrón, como casos de personas mayores de edad cuya fotografía de DNI corresponde a cuando eran menores, domicilios no verificados y certificados de defunción pendientes de inscripción. Pese a ello, Velarde aseguró que ningún menor de 18 años podrá sufragar y que personas fallecidas no figuan como votantes habilitados.

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