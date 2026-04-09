Escolares en Huánuco reciben clases en cocina del colegio por aulas en mal estado

Estudiantes de la institución educativa Javier Pulgar Vidal, ubicado en el centro poblado de Cruzpampa en Huánuco, se vieron obligados a recibir clases en un ambiente improvisado al interior del área de cocina del colegio, esto ante el deplorable estado en el que se encuentran las aulas.

Debido a la inacción de las autoridades, los padres de familia realizaron una faena para colocar tierra y reforzar los espacios de forma temporal. Además recordaron que el centro educativo fue construido por los padres y comuneros de la zona en el año 1987.

Imágenes muestran no solo filtraciones, sino además paredes agrietadas, pisos deformados y techos en riesgo de colapso, lo que pone en grave peligro a los escolares de inicial, primaria y secundaria.

Docentes se sumaron al pedido de los padres de familia y exigen la intervención del Ministerio de Educación y del Gobierno Regional de Huánuco, advirtiendo que de no obtener respuesta, iniciarán protestas ante las condiciones en las que estudian sus alumnos.

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