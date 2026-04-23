Tras denuncia de Latina Noticias: EsSalud asegura compra del Factor IX para pacientes con hemofilia B

Tras la denuncia de Latina Noticias por el desabastecimiento de medicamentos para pacientes con hemofilia B, el Seguro Social de Salud del Perú (EsSalud) informó que concretó la compra internacional de Factor IX, fármaco necesario para el tratamiento de esta enfermedad.

En el documento, EsSalud señala que se ha concretado la compra de este fármaco para “garantizar la continuidad del tratamiento para nuestros pacientes por los próximos 12 meses”.

Por otro lado, asegura que dicha medida ha sido efectuada con todas las certificaciones de seguridad pertinentes que exige la normativa mundial.

Además, precisa que “el lote ha sido rigurosamente evaluado y cuenta con la autorización sanitaria de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas, lo que garantiza su idoneidad terapéutica”.

Agregaron que dicha compra permite superar la escasez derivada de un contexto internacional de baja producción, “que afectó el suministro en diversos países”.

Cabe recordar que este medicamento es fundamental para los cientos de peruanos que presentan esta enfermedad y necesitan de las dosis necesarias para desarrollarse en su día a día con relativa normalidad.

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