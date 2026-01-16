Estados Unidos invertirá 1.500 millones de dólares en Base Naval del Callao

Este jueves 15 de enero, el Departamento de Estado de los Estados Unidos aprobó un acuerdo por 1.500 millones de dólares para la ampliación de la Base Naval del Callao, en respuesta a una solicitud que el Perú realizó para comprar equipos y servicios como parte de la modernización del complejo militar marítimo que se encuentra cerca al Aeropuerto Jorge Chávez.

La aprobación de la solicitud por parte de la administración de Donald Trump se debate en un contexto de tensión geopolítica y económica intensa de inversiones millonarias en la región costera y marina del país, donde China ya está invirtiendo específicamente en el Megapuerto de Chancay, ubicado a 80 kilómetros de la Base Naval del Callao.

Este proyecto tendrá la participación de hasta 20 funcionarios del gobierno estadounidense y del sector privado en Perú por un periodo de 10 años, informó el Departamento de Estado de los EE. UU.

Sobre la presentación de la propuesta aprobada, la Agencia de Cooperación de Seguridad de Defensa de Estados Unidos indicó que “la venta propuesta contribuirá a los objetivos de política exterior de Estados Unidos al ayudar a mejorar la seguridad de un socio importante que promueve la estabilidad política, la paz y el progreso económica en América del Sur”.

Sin embargo, aún están por seleccionar los contratistas principales que serán elegidos en fechas posteriores a la lista de proveedores. El Pentágono indicó que hay probabilidad que se haga el sorteo a través de un proceso competitivo.

