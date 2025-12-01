Estibador muere tras ser aplastado por 4 toneladas de vidrio | VIDEO

Lamentable. Un estibador identificado como Jhon Carlos Guerra Cóndor de 33 años de edad, murió luego de ser aplastado por toneladas de vidrio. El lamentable hecho ocurrió en la intersección de los jirones Moquegua y Angaraes, en Huancayo.

Guerra Cóndor intentaba bajar dos planchas de vidrios con sus otros compañeros, sin embargo, él cayó y encima cayeron los vidrios que pesaban más de 2 toneladas. Si bien Jhon Carlos seguía con vida tras el accidente, este no fue rescatado a tiempo por lo que falleció.

Los amigos de Guerra Cóndor intentaron ayudarlo con lampas, pues el Samu no tenía ambulancias en buenas condiciones, la policía llegó al lugar pero sin herramientas y no se le pudo rescatar a tiempo. Asimismo, los barberos no llegaron a tiempo porque sus línea 116 no funciona a nivel nacional.

Asimismo, testigos indican que minutos después llegó una retroexcavadora para ayudar, sin embargo, mientras estaba alzando los vidrios, estos volvieron a caer encima de Guerra Cóndor. Cabe mencionar que la SUNAFIL llegó a la zona para iniciar las investigaciones, pues según las primeras investigaciones no se tendrían los equipos de seguridad como casco, rodilleras.

Según el hermano de la víctima, estos bloques de vidrio se descargan de uno en uno y sin desatar las correas, no obstante, por ganar tiempo se habrían desatado las correas y provocado este accidente que terminó la vida de un estibador , integrante de una familia de 12 hermanos.

