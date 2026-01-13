Exalcalde de Chiclayo condenado por tráfico de influencias es liberado tras obtener redención

Redención y reparo. El exalcalde provincial de Chiclayo, David Cornejo Chinguel, logró obtener su libertad el lunes 12 de enero luego de cumplir su primera sentencia que fue reducida a 3 años y 7 meses por estudiar una carrera y trabajar dentro del penal. Sin embargo, aún debe afrontar dos procesos penales por corrupción y otro por presuntamente liderar una organización criminal.

En principio, Cornejo Chinguel debía cumplir una sentencia de 4 años y 8 meses de pena privativa de la libertad; pero, gracias a que estudió y trabajo plenamente en el establecimiento penitenciario, el Inpe, a través de una resolución directoral, decidió reducirle un año y un mes.

“Él ha obtenido la excarcelación por redención, que le ha dictado el Inpe a través de una resolución directoral. Esto quiere decir que por el trabajo y estudios que realizó al interior del penal logró que se le baje la pena, es decir, por dos días de trabajo se le computó un día de pena efectiva y así pudo reducir la pena que le impusieron”, declaró el abogado Alexander Villalobos al medio RPP.

El abogado Villalobos, la defensa de Cornejo Chinguel, también destacó que el alcalde estudió la carrera de derecho dentro del penal, además de cumplir con el pago de su reparación civil e informes psicológicos desde su ingreso el 3 de mayo de 2022.

Exalcalde aún tiene que enfrentar 2 procesos

David Cornejo Chinguel fue detenido el 2018 por presuntamente liderar a “Los Temerarios del Crimen”, que actualmente se ha vuelto una investigación compleja, por lo que se dictó una prisión preventiva de 3 años contra el ex burgomaestre.

Pero, debido a la complejidad del escenario delictivo por los casi 100 imputados, 100 hechos y caso 300 tomos encontrados, la Fiscalía determinó que se debe desacumular las imputaciones para varios de los investigados. El abogado Villalobos indicó que aún falta dos pronunciamientos tras concluir la investigación preparatoria.

El segundo caso, que es uno de los procesos desacumulados, se debe a que supuestamente Cornejo habría recibido coimas a través de terceros por una obra de rehabilitación en el distrito de Santa Ángela.

Sobre este caso, el Ministerio Público ha pedido 5 años de cárcel para el exalcalde. “El proceso sí está avanzando. No sabemos su volverán a condenarlo, pero la defensa técnica está preparada para rebatir las acusaciones”, declaró Villalobos.

VIDEO RECOMENDADO