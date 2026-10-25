FAP desplegará sistema antidron para proteger al papa León XIV durante visita al Perú

La Fuerza Aérea del Perú (FAP) desplegará sistemas antidrones para proteger al papa León XIV durante su visita al país, programada del 11 al 16 de noviembre. El operativo de seguridad abarcará Lima, Callao, Chiclayo, Cusco y Pucallpa, donde el pontífice participará en actividades religiosas y encuentros públicos.

Según el Ministerio de Defensa, efectivos del Grupo de Defensa Aérea (Gruda) instalarán los equipos poco antes de la llegada de Robert Prevost a cada lugar. Los sistemas cuentan con sensores, programas de procesamiento de datos y dispositivos de perturbación electromagnética para detectar y neutralizar drones que sobrevuelen las zonas vigiladas sin autorización.

La medida busca resguardar al papa y a su comitiva antes, durante y después de cada actividad. Si se detectan dispositivos que incumplan las restricciones de vuelo, podrán ser neutralizados mediante los equipos de la FAP.

El Gruda opera esta tecnología desde 2024, cuando la utilizó por primera vez durante el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). Desde entonces, la institución ha detectado más de 180 drones y neutralizado más de 60 que no contaban con autorización para volar en las áreas bajo vigilancia. El personal especializado tiene a su cargo identificar posibles amenazas aéreas que puedan poner en riesgo a autoridades, personalidades de alto nivel e infraestructura crítica.

ENTRADAS GRATUITAS Y DIGITALES PARA LAS ACTIVIDADES

Mientras se prepara el dispositivo de seguridad, la organización de la visita papal también avanza en el sistema de acceso para los fieles. El sacerdote Juan Bytton, secretario general de la visita del pontífice a Lima, informó que las entradas para el encuentro con jóvenes en el Estadio Nacional y la misa en la base aérea Las Palmas serán gratuitas, digitales y sin posibilidad de reserva.

Adelantó que este lunes se anunciará cuándo estará disponible la plataforma y qué empresa estará a cargo de habilitarla. Las personas previamente registradas podrán obtener sus entradas y seleccionar el bloque en el que desean ubicarse, con el objetivo de ordenar el ingreso y desplazamiento de los asistentes.

Cada ticket será personal e intransferible e incluirá el nombre del titular, su número de DNI y un código QR. Los asistentes podrán presentarla impresa o desde sus celulares, pero deberán llevar también su documento de identidad. Para ingresar a la base aérea Las Palmas será obligatorio mostrar ambos. Por otro lado, el sacerdote advirtió sobre posibles páginas falsas que ofrezcan entradas a cambio de dinero o donaciones y pidió a la población no caer en estas ofertas.

Por su parte, el presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, monseñor Carlos García Camader, anunció que se habilitará un registro digital para quienes deseen participar en las misas y actividades multitudinarias, incluidas las previstas en Lima y Chiclayo.

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