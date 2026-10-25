Lula Da Silva es reelegido como presidente de Brasil tras vencer a Flavio Bolsonaro en segunda vuelta

Luiz Inácio Lula da Silva fue reelegido presidente de Brasil tras imponerse en la segunda vuelta electoral con el 51,79 % de los votos, frente al 48,21 % alcanzado por Flávio Bolsonaro. Con este resultado, el candidato del Partido de los Trabajadores se prepara para asumir por cuarta vez como mandatario de su país.

La jornada electoral estuvo marcada por dificultades que llevaron a ambos candidatos a solicitar una ampliación del horario de votación ante las autoridades electorales. Lula da Silva advirtió sobre problemas de transporte público en ciudades como São Paulo y Salvador, gobernadas por aliados políticos de su rival.

Por su parte, Flávio Bolsonaro, líder del Partido Liberal, pidió extender el periodo de sufragio debido a las intensas lluvias que afectaron desde la noche anterior a varios estados, entre ellos Paraná, Minas Gerais y São Paulo.

Finalmente, el ministro del Supremo Tribunal Federal (STF), Cristiano Zanin, dispuso que el sufragio se prolongara hasta las 19:00, hora de Brasilia. Ante estas circunstancias, el Tribunal Superior Electoral (TSE) interrumpió temporalmente el conteo de votos.

Por el momento, el hijo del expresidente Jair Bolsonaro todavía no se ha pronunciado oficialmente en sus redes sociales sobre esta derrota electoral.

DE DIRIGENTE SINDICAL A PRESIDENTE

Lula nació el 27 de octubre de 1945 en Garanhuns, en el estado de Pernambuco. Durante su infancia se trasladó con su familia a São Paulo, donde posteriormente se formó como tornero mecánico y trabajó en el sector metalúrgico.

Su participación en el movimiento sindical de la región industrial del ABC paulista lo convirtió en una figura nacional durante las huelgas obreras de finales de la década de 1970. En 1980 participó en la fundación del Partido de los Trabajadores y seis años después obtuvo un escaño como diputado federal por São Paulo.

Después de varios intentos por llegar a la Presidencia, ganó las elecciones de 2002 y asumió el cargo en enero de 2003. Fue reelegido en 2006 y permaneció en el Gobierno hasta 2011. En octubre de 2022 volvió a imponerse en las urnas, esta vez frente a Jair Bolsonaro, y comenzó su tercer mandato en enero de 2023.

¿CUÁLES SON SUS PROPUESTAS?

Para las elecciones de 2026, el actual presidente de Brasil presentó un plan centrado en políticas sociales, crecimiento económico y protección ambiental. Entre sus principales objetivos figuran combatir el hambre, ampliar el acceso a la salud y la educación, impulsar el empleo y fortalecer los mecanismos de protección social.

Su programa también plantea valorizar el salario mínimo, ampliar los servicios públicos de salud, promover la formación profesional y avanzar hacia un modelo de desarrollo que incorpore criterios de sostenibilidad ambiental.