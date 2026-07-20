Fenómeno El Niño Costero: ENFEN advierte posibles desbordes de ríos y huaicos por incremento de lluvias en el verano

El Comité Multisectorial encargado del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) advierte en su último comunicado que en la región Niño 1+2, que corresponde geográficamente a la costa de Perú y Ecuador, es probable que continúe El Niño Costero hasta abril del 2027. Si bien se espera que la magnitud sea fuerte, no descartan que pueda convertirse en extraordinaria hacia finales de este año debido a factores ambientales que se vienen presentando.

En diálogo con Latina, el vocero del ENFEN, Luis Vásquez, precisa que si evoluciona a extraordinario, esto significa la presencia de temperaturas más altas. “Hay que considerar que vamos a estar terminando el invierno, comenzando la primavera, entonces vamos a tener una primavera cálida, y luego eso significa también como el océano va a estar caliente, un mayor aporte de humedad a la atmósfera”, explicó.

Mencionó que, al margen de la magnitud, habrá un incremento de lluvias con posibles desbordes de ríos por el aumento del caudal, además de deslizamientos de masas, es decir, huaicos. “Para fines de la primavera o en el verano, el riesgo es mayor porque normalmente estamos en la época húmeda, o sea, que hay precipitaciones y eso se ven incrementadas con el aporte de humedad asociada al niño. Por eso, (…),para finales de primavera y el verano, el riesgo es un poco mayor asociado a lluvias”, manifestó.

AMBOS FENÓMENOS SE ACOPLARÁN

Vásquez señala que en esta ocasión hay un acoplamiento entre El Niño global y el Niño Costero, lo cual dará energía para que ambos fenómenos se prolonguen hasta el verano e incluso otoño del 2027.

“Al tener efectos globales, ¿qué va a pasar frente la costa peruana? Va a haber un incremento también de temperatura, aumento de lluvias en la zona norte y se escalaría a una condición extraordinaria. No solo la zona norte tendría mayores precipitaciones, sino también las de la zona centro,centro norte, principalmente, y en la sierra sur, el altiplano y parte de la Amazonía habría lo contrario, o sea, déficit de hídrico, déficit de precipitaciones”.

¿QUÉ PASARÁ CON LOS RECURSOS PESQUEROS?

Frente a la costa peruana, las condiciones del mar provocan que sea altamente productivo en especies como la anchoveta. El entrevistado mencionó que al calentarse el océano, como sucede cuando hay un Niño Costero, se altera el hábitat de este animal.

“Por temperatura, cambia las masas de agua; entonces, la alimentación es diferente. ¿Qué hace la anchoveta? Se va acercando a la costa porque es donde más frío está, o sea, tiene un hábitat más adecuado para para ellos y como se sigue calentando, se profundiza y luego migra al sur. Entonces, tiene una estrategia para protegerse. No es que no haya anchoveta… hay pero está muy profunda o se ha ido al sur y no está disponible para los aparejos de pesca”, explicó.

“Definitivamente hay un efecto porque la alimentación no es la adecuada. Entonces va a perder peso, su reproducción cambia, hasta que de nuevo la condición cambie y se vuelva a una normal, en la que la anchoveta regresa”, añadió.

Sin embargo, este fenómeno también brinda algunas alternativas de pesca, ya que aparecen peces de aguas ecuatoriales, como el pez sierra, la samasa, o de la zona oceánica, como los barriletes, los atunes de aleta amarilla, el melva, los picudos, tiburones y el perico. Por ello, el especialista hace un llamado a “adecuarse para palear un estos eventos y aprovechar las alternativas que nos dan”.

RECOMENDACIONES A ENTIDADES DEL ESTADO

De acuerdo con Vásquez, se recomienda a las entidades que conforman el Estado peruano, a nivel nacional, regional y local, que usen información de entes oficiales, como la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) de Estados Unidos, pero siempre teniendo cuidado con el pronóstico.

“Si la NOOA pronostica en la región 3 4 no necesariamente nos va a afectar a nosotros. Igual cuando el ENFEN pronostica en la región 1+2 no necesariamente afecta al hemisferio norte. Entonces, en cada contexto hay que ubicarse y tomar la información oficial. Lo otro es que todos los entes gestores de gestiones con la información que tienen a la mano puedan ir trabajando desde las primeras alertas, para evitar los impactos negativos y aprovechar por otro lado positivo”, manifestó.

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