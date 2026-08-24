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FIRE 2026: Foro reunirá a especialistas internacionales en Arequipa por Inteligencia Artificial

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FIRE 2026: Foro reunirá a especialistas internacionales en Arequipa por Inteligencia Artificial
ahuayta@latina.pe
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La Cámara Peruana del Libro (CPL) y la Universidad Católica San Pablo (UCSP), a través de su Fondo Editorial, realizarán la segunda edición del Foro Internacional de Redes Editoriales (FIRE 2026), un encuentro que reunirá a especialistas de Argentina, Colombia, Bolivia y Perú este 3 y 4 de septiembre en la Universidad Católica San Pablo para abordar el impacto de la Inteligencia Artificial, la impresión bajo demanda y la creación de comunidades lectoras.

Jonathan Mendoza Polo, coordinador de la CPL, señaló que frente a los cambios que transforman el sector editorial: la manera en que se crean, producen, distribuyen y comercializan los libros;  desde el FIRE buscan abordar estos desafíos de manera práctica, compartiendo herramientas y experiencias que puedan ser aplicadas por quienes trabajan en el sector. “Por eso, es importante que Arequipa se convierta en un espacio de intercambio entre profesionales del Perú y de Iberoamérica”, recalcó.

 

El FIRE es un espacio de networking que reúne a especialistas y agentes del sector editorial.

 

Esta edición articulará sus actividades a través de cinco ejes temáticos estratégicos: innovación e inteligencia artificial; comercialización y distribución; sostenibilidad y gestión editorial; propiedad intelectual y circulación de contenidos; y gestión de eventos y formación de audiencias. El evento tiene como principal público a profesionales del sector editorial (editores, libreros, distribuidores, imprenteros, correctores, diseñadores), estudiantes universitarios de Humanidades, Ciencias Sociales y Ciencias Jurídicas, y público general interesado en la cultura y el libro.

ESPECIALISTAS INVITADOS

La FIRE 2026 contará con conferencistas e invitados internacionales como Julián Riatiga (Colombia), especialista en propiedad intelectual, que expondrá sobre los desafíos del derecho de autor frente a contenidos generados con IA. Daniel Benchimol (Argentina), director de Proyecto451, liderará una conferencia y workshop sobre IA aplicada al trabajo editorial; Gustavo Vorobechik (Argentina), fundador de Bibliomanager, presentará soluciones de impresión bajo demanda para optimizar la distribución sin sobreproducción. Además, Hernán López Winne (Argentina), cofundador de Ediciones Godot y de la Feria de Editores (FED); compartirá claves de sostenibilidad para editoriales independientes y Fernando Barrientos (Bolivia), director de la editorial El Cuervo; dictará un laboratorio práctico sobre cómo definir la línea e identidad de un catálogo.

Entre los participantes peruanos destacados se encuentran Melissa Zupan, directora de Zupan Legal; Patricia Calvi, directora del Fondo Editorial de la UCSP; Lizbeth Alvarado, jefa del Fondo Editorial de la Universidad Peruano Cayetano Heredia; Augusto Carrasco, director de Arte en la editorial Pasto Verde; Sandra López, directora de la editorial Mesa Redonda y Olenka Soto, directora de la editorial Pastor Verde.

INSCRIPCIONES

El proceso de inscripción se encuentra abierto hasta el 31 de agosto de 2026. Los participantes contarán con acceso a las conferencias, oportunidades de networking, posibilidad de participar en laboratorios aplicados y un certificado digital otorgado por la Cámara Peruana del Libro y la Universidad Católica San Pablo (al registrar asistencia a un mínimo de 4 conferencias). La participación tendrá un costo de S/40 para estudiantes universitarios, S/50 para asociados CPL y docentes UCSP, y S/80 para el público en general. Pueden registrarse a través del siguiente enlace: http://bit.ly/4gjDtKs.

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