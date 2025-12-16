Fiscalía investiga presuntas irregularidades tras criticado árbol navideño en Chiclayo

El Ministerio Público, a través del Tercer Despacho de la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque, abrió una investigación preliminar ante las presuntas anomalías en la contratación del servicio de decoración navideña del Parque Principal de Chiclayo, el cual incluyó el Árbol de Navidad que recibió gran cantidad de críticas de los vecinos y en las redes sociales.

La Fiscalía de la Nación precisó que las diligencias, lideradas por el fiscal provincial José Óscar Guevara Gilarmas y que se realizarán en un plazo de 120 días, apuntan a esclarecer la posible comisión de los delitos de colusión y negociación incompatible, en perjuicio de la Municipalidad Provincial de Chiclayo.

Mediante un comunicado, se explicó que este proceso tiene como objetivo determinar si algunos funcionarios de la comuna local incurrieron en actos irregulares durante la contratación del servicio de decoración navideña, lo cual pudo haber afectado el correcto uso de los recursos públicos.

“La Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción realizará las medidas necesarias para recabar la información pertinente y garantizar que se llegue a la verdad de los hechos, con el objetivo de preservar la confianza de la ciudadanía en la correcta administración de los fondos públicos”, señala el mensaje difundido en redes sociales.

