Fiscalizador empuja a adulto mayor contra la pared y lo deja inconsciente en Huaral

Gran indignación ha causado la agresión de un fiscalizador de la Municipalidad Provincial de Huaral contra un adulto mayor. Cámaras de seguridad captaron el momento en que el funcionario edil empuja al hombre que estuvo pegando afiches políticos en la zona.

El agraviado se golpeó la cabeza contra la pared y terminó perdiendo el conocimiento. Desafortunadamente la escalera que pretendía movilizar también cayó sobre su cuerpo, aumentando las lesiones.

Finalmente el adulto mayor quedó tendido en el piso frente a la mirada atónita de los transeúntes. Luego de algunos minutos, fue auxiliado y trasladado al hospital.

MUNICIPALIDAD RESPONDE

Ante la ola de críticas por la salvaje agresión, la Gerencia de Fiscalización y Control del mencionado municipio anunció que el fiscalizador que agredió al anciano fue separado definitivamente. Asimismo, señalaron que se mantienen pendiente en la recuperación del afectado y asumirán las responsabilidades que correspondan.

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