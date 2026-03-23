Gobierno declara en emergencia tramo de la vía Los Libertadores por su grave deterioro

Debido al deterioro de la infraestructura de la vía Los Libertadores, entre el km 196 y el km 290 desde Pilpichaca en Huancavelica y Vinchos en Ayacucho, los transportistas de carga pesada acatan un paro en la zona desde la medianoche del 23 de marzo. Ante ello, el Gobierno declaró en emergencia dicho tramo.

Mediante la Resolución Ministerial N.° 155-2026-MTC/01.02, publicada en el diario oficial El Peruano, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones declaró en emergencia el servicio del transporte terrestre de la Ruta nacional PE-28 (vía Los Libertadores). El documento precisa que la finalidad de esta medida es garantizar “la transitabilidad y que la prestación del servicio de transporte terrestre se lleve a cabo en condiciones adecuadas”.

En ese sentido, se espera que Provias Nacional y la Dirección General de Programas y Proyectos de Transportes comience con los trabajos respectivos para arreglar las fallas detectadas en el tramo, como el hundimiento de la calzada y el el colapso de la vía, las que implican un grave riesgo para los conductores y pasajeros que lo transitan.

#LoUltimo 🇵🇪 SUTRAN INFORMA.

PARO DE TRANSPORTISTAS DEBIDO AL MAL ESTADO DE LA CARRETERA DE LA VÍA LOS LIBERTADORES ENTRE EL KM 196 Y EL KM 290 DESDE PILPICHACA EN HUANCAVELICA Y VINCHOS EN AYACUCHO. pic.twitter.com/CY6JQNvgYw — Juan Carbajal 🇵🇪 (@juank23_7) March 23, 2026

¿A QUÉ SE DEBE EL PARO DE TRANSPORTISTAS?

Representantes de la Asociación de Transportistas de Carga Pesada de Ayacucho indicaron que los accidentes en esta zona, muchos de ellos fatales, son frecuentes debido a las pésimas condiciones de la carretera desde la provincia de Huaytara, en la región de Huancavelica, hasta el ingreso a Ayacucho. En consecuencia a esta crítica situación, se sumaron a esta iniciativa transportistas de carga pesada de otras regiones, como Junín y Apurímac.

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