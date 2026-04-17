Gobierno declara estado de emergencia en 34 distritos a nivel nacional durante 60 días ¿cuáles son y por qué?

El Gobierno del presidente José María Balcázar declaró el estado de emergencia por 60 días en 34 distritos de seis regiones del país con el objetivo de fortalecer la lucha contra la criminalidad y el control migratorio y fronterizo.

Durante este periodo queda restringido o suspendido el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad del domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personales.

Además, habrá patrullaje permanente y aleatorio a pie, así como patrullaje motorizado disuasivo constante de las fuerzas del orden en zonas estratégicas como paraderos, línea de frontera, principalmente en pasos no autorizados y/o habilitados, infraestructura crítica, instituciones proveedoras de servicios públicos, entre otras acciones.

¿Qué distritos tendrán estado de emergencia?

Madre de Dios

Tambopata

Inambari

Las Piedras

Laberinto

Madre de Dios

Huepetuhe

Iberia

Tahuamanu

Iñapari

Amazonas

El Cenepa

Río Santiago

Imaza

Cajamarca

Namballe

Piura

Lancones

Suyo

Ayabaca

Ucayali

Masisea

Yurúa

Purús

Puno

San Juan del Oro

Yanahuaya

Sina

Ananea

Cojata

Huayrapata

Moho

Tilali

Yunguyo

Tinicachi

Ollaraya

Desaguadero

Kelluyo

Pisacoma

Capazo

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