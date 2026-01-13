Golpe a la minería ilegal armada: operativo deja 14 detenidos y un arsenal incautado en Pataz

Un operativo conjunto del Estado permitió desarticular a una organización criminal dedicada a la minería ilegal armada en la provincia de Pataz, región La Libertad. La intervención estuvo a cargo del Comando Unificado Pataz (CUPAZ), integrado por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, como parte de una estrategia sostenida contra el crimen organizado en esta zona del país.

La acción se desarrolló en el anexo Pueblo Nuevo, donde operaba la banda criminal conocida como “Centurión”. Según información oficial, el grupo se dedicaba a la apropiación violenta de bocaminas y a la extracción ilegal de material aurífero, manteniendo una presencia armada en la bocamina denominada “Choloque”, identificada tras labores de inteligencia y seguimiento en campo.

ASÍ SE DESARROLLÓ EL OPERATIVO

Alrededor de las 00:15 horas, las fuerzas del orden ingresaron de manera estratégica al interior de la mina, logrando la detención de 14 personas presuntamente vinculadas a esta red delictiva. Durante la intervención se confirmó el alto nivel de peligrosidad de la organización, debido al tipo de armamento y explosivos que mantenían en su poder.

En el lugar se incautaron fusiles, pistolas, cacerinas abastecidas, municiones, así como varios sacos con dinamita y mecha de detonación. Además, se hallaron inscripciones con nombres de otras presuntas organizaciones criminales, lo que refuerza la hipótesis de la presencia de remanentes delictivos que operan en la zona bajo distintas modalidades ilegales.

El jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general César Briceño Valdivia, destacó que esta operación refleja el compromiso del Estado en recuperar el control territorial en Pataz. Señaló que las acciones conjuntas buscan neutralizar estructuras criminales que ponen en riesgo la seguridad de la población, el medio ambiente y la paz social en regiones afectadas por la minería ilegal.

Cabe precisar que la bocamina “Choloque” ya había sido intervenida anteriormente, encontrándose material explosivo que tuvo que ser destruido por personal especializado ante la imposibilidad de trasladarlo con seguridad. Las autoridades reafirmaron que continuarán con una presencia firme y sostenida en Pataz, a fin de enfrentar sin tregua a las organizaciones criminales que operan en la zona.

