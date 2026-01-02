Pataz: Fiscalía investiga asesinato de tres personas en bocamina ‘Papagayo’

La Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de Pataz, en la región La Libertad, inició una investigación preliminar por el delito de homicidio en agravio de tres personas cuyos cuerpos fueron encontrados con impactos de bala en la bocamina ‘Papagayo’, ubicada en el sector Morena, distrito y provincia de Pataz, informó el Ministerio Público.

El fiscal provincial Limber Pascual Mallqui Acosta dispuso el levantamiento de los cuerpos para su posterior traslado a la División Médico Legal II de Trujillo, donde se les practicará la necropsia de ley con el fin de determinar las causas exactas de la muerte.

Como parte de las diligencias iniciales, el Ministerio Público encargó al personal del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Huamachuco la realización de una pericia balística, luego del hallazgo de 11 casquillos en la escena del crimen.

Además, se ordenó la toma de declaraciones testimoniales al personal de seguridad privada que labora en la zona minera, así como a los efectivos policiales que participaron en la intervención inicial del caso.

Entre otras acciones urgentes, también se dispuso la inspección técnico-policial del lugar de los hechos y la verificación de las cámaras de videovigilancia cercanas, con el objetivo de esclarecer lo ocurrido e identificar a los responsables.

Por su parte, el alcalde de Pataz, Aldo Mariño, lamentó el asesinato de las tres personas en la bocamina ‘Papagayo’ y exhortó al Gobierno central a atender de manera urgente los problemas de seguridad que afectan a la provincia.

