Grave accidente en Paracas: hermana de Alejandra Baigorria dentro de los heridos

Lo último. La hermana menor de Alejandra Baigorria, Thamara Medina, ha sufrido un grave accidente en la carretera de Paracas cuando iba a bordo de una camioneta junto a amigos y demás personas. Entre los heridos figuran: Tamara Medina Alcalá de 23 años, Enrique Pascual Rojas de 30 y Esteban Alfonso de Iguaza Uria de 30.

El accidente se habría producido cuando la camioneta donde viajaban los jóvenes se despistó con el fin de no chocar con un tráiler que venía por la carretera, terminando así volcados cerca a una caseta del serenazgo de Paracas.

Las últimas informaciones señalan que los heridos han sido trasladados al hospital San Juan de Dios de la ciudad de Pisco. Asimismo, la joven afectada había compartido fotos y videos en un hotel de Paracas donde venía teniendo una sesión de fotos.

