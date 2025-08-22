Hallan cuerpo calcinado y con signos de tortura cerca de conocida universidad

En Nuevo Chimbote, se encontró el cuerpo calcinado de un hombre con claros signos de tortura. El descubrimiento se dio a espaldas del campus de la Universidad Nacional del Santa y frente a la urbanización humano El Dorado.

De acuerdo con las primeras investigaciones, se presume que el cadáver correspondería a Máximo Javier Torres Gamarra, trabajador de una empresa de sal de 59 años, quien permanece desaparecido desde el pasado 15 de agosto.

Entre las pertenencias encontradas se hallaron dos llaves que coincidirían con las que portaba el hombre al momento de desaparecer. Según la información policial, el cuerpo presentaba quemaduras en su totalidad y evidencias de extrema violencia.

Peritos de criminalística confirmaron que la víctima tenía un objeto en la boca y le faltaba parte de una mano. El hallazgo se produjo luego de que vecinos alertaran al serenazgo sobre un incendio acompañado de un olor fuerte y extraño.

Familiares del trabajador llegaron hasta el lugar del levantamiento del cadáver y esperan los resultados de la necropsia de ley, que confirmará la identidad de la víctima y las causas exactas de su muerte.

