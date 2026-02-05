Hallan muertos a un arquitecto e ingeniera reportados como desaparecidos: ambos tenían impactos de bala

Gran conmoción se vive en la urbanización San Antonio, en Cusco, tras el hallazgo de los cuerpos sin vida de una pareja que había sido reportada como desaparecida desde el último viernes. Las víctimas fueron identificadas como Junior Palacios e Irolinda Letona

El macabro hallazgo se produjo cuando los familiares del arquitecto e ingeniera acudieron a la vivienda de la pareja alarmados por la falta de comunicación de ambos durante varios días. Ellos ingresaron al inmueble ubicado en la Vía de Evitamiento y encontraron los cuerpos sin vida y con dos impactos de bala cada uno.

De acuerdo con las primeras diligencias, el crimen habría ocurrido entre la noche del sábado y la madrugada del domingo, aunque fue descubierto días después tras la denuncia de desaparición. Según informó la Policía Nacional, en la escena se hallaron cuatro casquillos calibre 9 milímetros.

Las autoridades descartaron un posible robo, ya que el inmueble se encontraba intacto y no se evidenció forzamiento ni sustracción de bienes, salvo la ausencia del teléfono celular del varón. El coronel Walter Poma, jefe de la Divincri Cusco, señaló que Junior Palacios convivía con su pareja, aunque también se habría confirmado que era casado. Asimismo, precisó que ninguno de los fallecidos registra antecedentes penales.

El caso es investigado como homicidio calificado, y entre las principales hipótesis se maneja un posible móvil sentimental, sin descartar una eventual disputa por bienes. Las investigaciones continúan a fin de esclarecer las circunstancias y responsabilidades en este doble crimen que ha causado consternación en la ciudad imperial.

MIRA LATINA NOTICIAS 24/7