Adolescente de 15 años fue hallada sin vida en descampado de Juliaca

El cuerpo de una adolescente de 15 años fue encontrado en un descampado de la zona de Uray Jarán, en la urbanización Nueva Jerusalén, en Juliaca, región Puno. La familia de la menor descarta un posible suicidio y denuncia que se trataría de una represalia tras una denuncia por violación.

Peritos de criminalística y el fiscal de turno se trasladaron al lugar para acordonar el área e iniciar las investigaciones. En la escena del crimen se hallaron los siguientes elementos: un teléfono celular, un blíster de pastillas y una botella de agua.

Aunque se encontraron medicamentos, las autoridades indicaron que el cuerpo presentaba indicios de una muerte violenta, lo que refuerza la hipótesis de un homicidio.

FAMILIA DENUNCIA REPRESALIA

Los familiares de la víctima señalaron como principal sospechoso a un hombre que ya contaba con una denuncia previa por violación interpuesta por la menor. Según declaraciones, la adolescente debía asistir próximamente a una diligencia en Cámara Gesell para ratificar su testimonio contra el acusado.

“No fue un suicidio, a ella la mataron para que no hablara”, manifestaron los allegados, quienes exigen justicia y celeridad en las investigaciones.

El Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú (PNP) se encuentran a la espera de los resultados de la necropsia de ley para determinar la causa exacta del fallecimiento. Por el momento, la principal línea de investigación apunta a un crimen por represalia relacionado con el proceso judicial en curso contra el presunto agresor.

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