Ica: sicarios atacan a balazos a alcalde de Los Aquijes | VIDEO

En Ica, el alcalde de Los Aquijes, Edward Amoroto, resultó gravemente herido tras ser víctima de un atentado este 31 de enero. El ataque se registró mientras la autoridad supervisaba una obra pública en el centro poblado de Huarangal.

De acuerdo con información preliminar, Amoroto inspeccionaba los trabajos de construcción de una plazuela cuando fue interceptado por dos sujetos a bordo de una motocicleta. Sin mediar palabra, los sujetos realizaron varios disparos contra el burgomaestre.

Tras el atentado, los delincuentes huyeron con rumbo desconocido, aprovechando la confusión generada en la zona. Amoroto fue auxiliado por su personal de seguridad y vecinos, quienes lo trasladaron de emergencia al Hospital Regional de Ica.

Allegados a Edward Amoroto se concentran en los exteriores del nosocomio a la espera de información oficial sobre su estado de salud, mientras la Policía inició las investigaciones para dar con los responsables.

