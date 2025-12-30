Inca Rail se pronuncia tras fatal choque entre uno de sus trenes contra otro de PeruRail
Una de las empresas involucradas en el trágico choque frontal entre dos trenes, Inca Rail, emitió un comunicado en el que da detalles del accidente y reconfirma el fallecimiento de uno de sus trabajadores.
En su mensaje, informa que la colisión se produjo a la 1:20 p.m. de este martes 30 de diciembre contra otro tren operado por Perú Rail, a la altura del kilómetro 94 de la vía que comunica Ollantaytambo y Machu Picchu.
“Como consecuencia del impacto, lamentamos el sensible fallecimiento de uno de nuestros colaboradores. Ya hemos tomado contacto con sus familiares a quienes extendemos nuestras condolencias a la vez de brindarles todo el apoyo requerido”, remarca Inca Rail.
En cuanto a los heridos, señala que “fueron oportuna y debidamente evacuados y reciben atención médica” y que están tomando las medidas para que “estén debidamente atendidos y en comunicación constante con sus familiares”.
Finalmente, Inca Rail asegura que está colaborando con las autoridades en la investigación iniciada para esclarecer las causas del choque de los trenes y que “por disposición regulatoria, el servicio de transporte ferroviario ha sido suspendido temporalmente“.