Indeci confirma 12 fallecidos y 400 damnificados por lluvias y deslizamientos en Perú

La temporada de lluvias 2026 viene golpeando con fuerza a diversas regiones del país, dejando un saldo de pérdidas humanas, viviendas colapsadas y carreteras interrumpidas. Según el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), hasta la fecha se han confirmado 12 personas fallecidas y cerca de 400 damnificados.

Las precipitaciones intensas, concentradas en cortos periodos, han provocado huaicos, deslizamientos y la activación de quebradas, poniendo en riesgo a miles de familias, principalmente en la sierra y la selva. Los decesos se registraron en localidades como Perené (Junín), Caravelí (Arequipa) y Songos, en la sierra de Lima, informó el jefe del Indeci, Luis Arroyo.

MÁS DE 500 DISTRITOS EN EMERGENCIA

Un total de 525 distritos han sido declarados en emergencia en regiones como Cajamarca, Tacna, Puno, Moquegua, Arequipa, Madre de Dios y Apurímac. El ministro de Defensa, César Díaz, aseguró que el Gobierno mantiene un despliegue permanente en las zonas afectadas para atender a la población.

El reporte oficial también advierte que varios deslizamientos continúan bloqueando carreteras principales, lo que dificulta el traslado de ayuda humanitaria hacia las zonas más golpeadas.

VIGILANCIA PERMANENTE AL NEVADO HUASCARÁN

Indeci informó que el sector sur del nevado Huascarán se encuentra bajo vigilancia permanente ante el riesgo de desprendimientos que podrían afectar a las localidades de Caraz y Nuevo Yungay, en Áncash. Aunque hasta el momento no se han detectado señales de inestabilidad inminente, el monitoreo continúa de forma constante.

MONITOREOS DEL COEN

Por otro lado, Luis Arroyo destacó que el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) realiza un seguimiento permanente las 24 horas del día, en coordinación con municipalidades, gobiernos regionales y otras entidades del Estado.

Asimismo, precisó que actualmente no existen condiciones para confirmar la presencia del Fenómeno El Niño, y que el Indeci cuenta con más de 300 integrantes de los Grupos de Intervención Rápida desplegados en distintas regiones para apoyar en la evaluación de daños, el registro de damnificados y la atención en campo.

