Reniec realiza 172 campañas de DNI gratuito: mira aquí en qué lugares

Con el objetivo de cerrar de brechas de indocumentación y garantizar el acceso de todos los peruanos al derecho fundamental a la identidad, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) viene desarrollando, del lunes 8 al domingo 14 de junio, un total de 172 campañas gratuitas de documentación en 22 departamentos del país, que beneficiarán a miles de ciudadanos que viven en zonas rurales, alejadas y de difícil acceso.

Estas campañas se desplegarán en las regiones de Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Piura, Puno, San Martín, Tacna, Tumbes y Ucayali.

Las brigadas itinerantes del Reniec llegarán hasta caseríos, comunidades campesinas y nativas, y zonas urbanas con población en situación de pobreza para realizar inscripción por primera vez, renovación, rectificación, duplicado y entrega gratuita del Documento Nacional de Identidad (DNI). Mira aquí la lista completa de lugares de intervención.

Estas intervenciones están dirigidas prioritariamente a niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad, población indígena u originaria, ciudadanos en situación de pobreza y pobreza extrema, así como personas afectadas por emergencias o con dificultades de acceso territorial y tecnológico.

En lo que va del 2026, el Reniec ha prestado el servicio de identificación a más de 294 mil personas para la obtención del DNI de manera gratuita en el marco de las campañas de identificación a poblaciones vulnerables a nivel nacional. En el 2025, la cifra superó los 535 mil.

De esta manera, Reniec acerca sus servicios a quienes enfrentan mayores obstáculos estructurales, económicos, normativos, socioculturales o geográficos para obtener o actualizar su documento de identidad, condición que muchas veces profundiza su exclusión social y limita el ejercicio pleno de sus derechos ciudadanos, administrativos, comerciales y jurídicos.

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