INEI: 6 de cada 10 hogares en el Perú tienen mascotas y los preferidos son los perros

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) da a conocer que 6 de cada 10 hogares tienen una mascota y que los preferidos son los perros con un 52% de presencia en viviendas. Apurímac lidera con un 76,5% de tenencia de mascotas en comparación con otras regiones.

El informe técnico Tenencia y crianza de mascotas 2025, elaborado con datos de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), revela datos interesantes sobre los engreídos del hogar en diversas zonas del país. Por ejemplo, en el ámbito rural, la tenencia de mascotas alcanzó el 72,7% frente al 61,8% en áreas urbanas.

La estadística evidencia que el 68,5% de hogares con personas menores de 18 años han tenido alguna mascota. Mientras que en donde solo habitan mayores de edad, la tenencia alcanzó el 59,8%. Por otro lado, el informe muestra que la presencia de mascotas representó el 64,6% en los hogares sin niños menores de 5 años, y el 60,7% en aquellos con niños de esa edad.

¿CUÁNTAS MASCOTAS HAY POR REGIÓN?

Los más altos porcentajes de hogares que al menos han tenido una mascota se distribuye de la siguiente manera:

Apurímac (76,5%)

Huancavelica (73,6%)

Junín (72,3%)

Lambayeque (52,5%)

Loreto (56,2%)

Tumbes (58,1%)

Lima Metropolitana (59,6%)

LOS PREFERIDOS

Los preferidos de las familias siguen siendo los perros, quienes se encuentran en el 52,2 % de las viviendas del país. Frente al 33 % con gatos.

El estudio difundido por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) muestra que la mitad de las familias tenía al menos un perro, y en seis de cada diez hogares con ellos, había solo uno.

VIDEO RECOMENDADO