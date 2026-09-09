ERM 2026: JNE recibió más de 4,900 preguntas ciudadanas para los debates electorales

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE), mediante su Programa Voto Informado, llevó a cabo la campaña “Pregúntale a tu candidat@”, a través de la cual recibió 4 921 preguntas de ciudadanos de todo el país orientadas a conocer las interrogantes que tiene la población para los candidatos de las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

Estas interrogantes serán consideradas en los debates electorales regionales organizados por el JNE, ciclo que se inició este 8 de septiembre en Junín y continuará hasta el 19 del mismo mes en las 26 circunscripciones del país, tras pasar por un proceso de revisión y selección. Se busca que los debates permitan conocer las candidaturas, incorporar los temas que preocupan a la ciudadanía y brindar mayores elementos para que la población compare y decida de manera informada en las ERM 2026

En tanto, la iniciativa recogió consultas vinculadas a cuatro grandes ejes temáticos, donde el social concentró el 44.95 % (2 212 preguntas), lo que representa un especial interés ciudadano en esta área. En segundo lugar se ubicó el eje económico con 20.10 % (989 preguntas), seguido por el institucional con 17.50 % (861) y el ambiental con 17.46 % (859), reflejando además preocupaciones orientadas al desarrollo económico, la institucionalidad y los temas de medio ambiente.

En términos de alcance territorial, la campaña registró participación en las 24 regiones, la Provincia Constitucional del Callao y Lima Metropolitana. Esta última concentró la mayor cantidad de interrogantes con 529 (10.75 %), seguida por Puno con 345 (7.01 %), Cusco con 336 (6.83 %), Cajamarca con 305 (6.20 %) y Piura con 269 (5.47 %). Asimismo, respecto al perfil de los participantes, el 32 % correspondió a jóvenes menores de 30 años, mientras que en la distribución por sexo el 57 % estuvo representado por hombres y el 43 % por mujeres.

LOS DEBATES POR REGIONES

A poco menos de un mes para la jornada de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó que el debate de los candidatos a la Municipalidad de Lima Metropolitana contará con cuatro bloques temáticos y otorgará un tiempo total de más de 10 minutos a cada postulante para la exposición de sus propuestas.

Las organizaciones políticas ya aprobaron la metodología que regirá durante las jornadas del debate, programadas para llevarse a cabo los días 21 y 22 de septiembre. Se desarrollarán en el auditorio Mario Vargas Llosa de la Biblioteca Nacional.

Por otro lado, serán 25 debates de candidatos a realizar en cada localidad, ya que en cada región son organizaciones diferentes, así lo explicaron desde el JNE. Con el objetivo de fomentar una participación ciudadana responsable e informada, ya el órgano electoral anunció la fechas de los debates por regiones:

– 8 de setiembre / Junín

– 9 de setiembre / Ica, Moquegua, Cusco

– 9 y 10 de setiembre / Piura

– 10 de setiembre / Tumbes, Huancavelica, San Martín

– 11 de setiembre / Apurímac, La Libertad, Tacna

– 14 de setiembre / Áncash, Ayacucho, Arequipa

– 15 de setiembre / Loreto

– 15 y 16 de setiembre / Lambayeque y Madre de Dios

– 16 de setiembre / Callao, Ucayali

– 17 de setiembre / Huánuco

– 17 y 18 de setiembre / Lima Provincias

– 18 de setiembre / Cajamarca, Pasco, Puno

– 19 de setiembre / Amazonas

– 21 y 22 de setiembre / Lima Metropolitana

Finalmente, las preguntas ciudadanas que serán seleccionados como finales serán incorporadas y leídas durante los debates en las regiones, garantizando así que la voz y preocupación de los ciudadanos esté representada.

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