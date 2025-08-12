Detienen a dos topógrafos colombianos en Santa Rosa de Loreto

Dos topógrafos colombianos fueron detenidos en el distrito de Santa Rosa, en la región Loreto, en la zona fronteriza con Colombia y Brasil. Esto ocurre a los pocos días de las cuestionadas declaraciones del presidente colombiano, Gustavo Petro, quien insiste en su tesis de que la Isla Chinería le pertenece a su país.

Los dos ciudadanos colombianos intervenidos, identificados como Jhon Wilington Amias López y Carlos Fernando Sánchez Ortegón, se encontraban en el Puerto de Santa Rosa de Loreto. Esto puso en alerta a los policías, que procedieron a llevarlos a la comisaría de la localidad. Allí se realizó el interrogatorio para saber qué labores se encontraban realizando en territorio peruano.

Luego de unos minutos, dos personas, un hombre y una mujer, se acercaron a la dependencia policial para indicar que los detenidos laboran para su empresa y que estaban realizando trabajos de topografía (mediciones) para la construcción de un muelle, pero en suelo colombiano. Al consultarles si contaban con los permisos necesarios, no supieron dar una respuesta concreta.

Cabe apuntar que en la zona de frontera, los ciudadanos peruanos y colombianos son libres de cruzar la frontera, sin embargo, para desarrollar ciertas actividades sí se requiere de los permisos respectivos.