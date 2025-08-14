Topógrafos colombianos permanecen detenidos en Santa Rosa: lo último que se sabe

Los dos topógrafos colombianos intervenidos por la Policía Nacional del Perú permanecen detenidos en el puerto de Santa Rosa, región de Loreto. Según su abogado, realizaban mediciones para un proyecto de ampliación portuaria en Leticia, Colombia.

Carlos Araujo Cabezas, abogado de los detenidos, informó que sus clientes efectuaban estudios de terreno e instalaciones para una concesionaria que presta servicios a una entidad estatal colombiana de transportes y comunicaciones.

Aclaró que se les imputa el presunto delito contra la integridad nacional, pero sostuvo que la acusación no se ajusta al caso y que no hay motivos para prolongar la detención.

Araujo reconoció que los topógrafos no contaban con autorización para realizar labores en territorio peruano, aunque consideró que se trata de una falta administrativa, y no de un delito.

NIEGAN VÍNCULO CON TENSIÓN DIPLOMÁTICA

El abogado aseguró que ya se han presentado los contratos y documentos que justifican la presencia de los detenidos en la isla, únicamente por motivos laborales, en el marco de un consorcio con el Estado colombiano.

Negó cualquier relación con la colocación de una bandera de Colombia en territorio de Santa Rosa, hecho que ha generado tensión diplomática entre ambos países en las últimas semanas.

Los detenidos fueron identificados como John Willington Amias López y Carlos Fernando Sánchez Ortegón. Según Araujo, serían liberados a las 3:30 p. m. del jueves 14 de agosto, al cumplirse las 40 horas máximas de detención en flagrancia.

FISCALÍA SOLICITA AMPLIACIÓN DE LA DETENCIÓN

El fiscal penal de Caballococha, Franco Sifuentes, informó que aún falta recabar información clave sobre el caso. Por ello, ha solicitado ampliar la detención de los ciudadanos colombianos por siete días adicionales.

La medida busca completar diligencias pendientes y esclarecer las condiciones de su ingreso y permanencia en territorio peruano.

VISITA PRESIDENCIAL A SANTA ROSA

La presidenta Dina Boluarte regresó al país tras una gira oficial por Japón e Indonesia. En los próximos días tiene previsto visitar el distrito de Santa Rosa, en Loreto, en medio de la tensión con Colombia por la soberanía en la zona fronteriza.