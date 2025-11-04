Jaén: delincuentes asaltan instituto San Javier y se llevan fuerte suma de dinero en dos minutos

Momentos de terror se vivieron en Jaén, cuando dos delincuentes armados asaltaron el Instituto Superior Tecnológico San Javier del Marañón, ubicado en la cuadra 16 de la calle Bolívar, en pleno centro de la ciudad. El violento hecho ocurrió alrededor de las 6:05 p.m. del lunes, cuando los sujetos ingresaron al local y se llevaron una fuerte suma de dinero recaudada durante el día.

Según testigos, los criminales llegaron a bordo de una moto lineal modelo XR color rojo con blanco y un mototaxi CGL roja. Una de las trabajadoras que atendió la puerta fue agredida y encañonada, mientras los hampones la obligaban a guiarlos hasta el área de caja. Otra empleada intentó esconder las llaves y llamar por ayuda, pero fue descubierta y amenazada por los asaltantes, quienes rompieron el cajón y se apoderaron del dinero.

Tras cometer el robo, los delincuentes huyeron rápidamente por la calle Bolívar con rumbo desconocido. Se presume que escaparon hacia las zonas altas de Magllanal, Miraflores o El Hueco.

Las víctimas lograron pedir ayuda minutos después, pero los ladrones ya habían escapado. De acuerdo con la Policía Nacional, las cámaras de seguridad del instituto captaron los rostros de los asaltantes, lo que permitirá identificarlos y dar con su paradero en las próximas horas.