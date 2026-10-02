Señor de los Milagros: conoce las fechas, horarios y desvíos por las procesiones en Lima

El mes morado ya comenzó y con él se inicia el tradicional recorrido del Señor de los Milagros por las calles de Lima. Este año, el Cristo Moreno realizará cinco salidas que generarán modificaciones en el tránsito vehicular.

A través de sus redes sociales, la Municipalidad Metropolitana de Lima informó sobre los cierres y desvíos que se aplicarán durante estas jornadas.

#SeñorDeLosMilagros | Este sábado 3 de octubre se realizarán cierres y desvíos vehiculares por el primer recorrido del Señor de los Milagros, de 12:00 m. a 9:00 p. m. 📌 Revisa el mapa y planifica tu ruta con anticipación para llegar a tu destino sin contratiempos. pic.twitter.com/6MRK26XUub — Municipalidad de Lima (@MuniLima) October 1, 2026

EL SÁBADO 3 DE OCTUBRE SERÁ LA PRIMERA PROCESIÓN

La imagen partirá desde el Santuario de Las Nazarenas al mediodía y retornará aproximadamente a las 9:00 p. m.

Durante este recorrido se aplicará el cierre total de algunas calles en el Cercado de Lima. La ruta comprende las avenidas Tacna y Emancipación, además de los jirones Chancay y Conde de Superunda.

Los cambios también alcanzarán al transporte público. Los corredores 301, 303, 305, 336 y 412 modificarán temporalmente sus recorridos, mientras que se habilitarán rutas alternas para los servicios de transporte público regular.

¿CUÁNDO SERÁ LA SEGUNDA SALIDA DEL SEÑOR DE LOS MILAGROS?

La segunda salida del Señor de los Milagros se realizará el domingo 18 de octubre, desde las 6:00 a. m. hasta las 4:00 a. m. del día siguiente. En esta jornada se aplicará un cierre progresivo de las vías, que serán habilitadas conforme avance la procesión.

SIGUIENTES FECHAS

Lunes 19 de octubre: de 6:00 a. m. a 4:00 a. m. del día siguiente. El recorrido comprenderá zonas del Cercado de Lima y La Victoria, con cierre progresivo de la calzada.

Miércoles 28 de octubre: de 6:00 a. m. a 4:00 a. m. del día siguiente. La procesión recorrerá sectores del Cercado de Lima y Breña, con cierre progresivo de las vías.

Domingo 1 de noviembre: de 11:30 a. m. a 9:00 p. m., en el Cercado de Lima, con cierre total de la calzada.

VIDEO RECOMENDADO