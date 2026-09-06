‘Jhonsson Pulpo’ vinculado al secuestro de empresario: testigo clave revela cómo se habría planificado el crimen

Se siguen revelando detalles del secuestro del empresario minero y el asesinato de sus cuatro acompañantes en Trujillo. Esta vez, se habría encontrado un vínculo directo entre este ataque y Jhonsson Smit Cruz Torres, alias ‘Jhonsson Pulpo’, cabecilla de la organización criminal ‘Los Pulpos’, recientemente expulsado hacia el Perú luego de ser capturado en Bolivia.

La pieza clave de la investigación es Gabriel Alexander Mendocilla Gómez, quien fue detenido junto a Cruz Torres en La Paz. En su declaración, relató que la madrugada del secuestro, Jhonsson mantenía comunicación directa con los captores y se mostraba preocupado por el pago del rescate, al punto de advertir que si la familia no entregaba el dinero a tiempo, le cortarían los dedos a la víctima. Según su testimonio, el secuestro se planificó durante aproximadamente un mes y las víctimas eran rastreadas mediante un dispositivo GPS.

También reveló que Jhonsson habría solicitado dos millones de dólares por la liberación del empresario: un millón para el garante y otro millón para él. Además, habría buscado financiar la excarcelación de su pareja, Keysi Salvatierra Vigo.

Entre las evidencias incautadas se encuentran dos celulares:

En el iPhone 17 del ‘Pulpo’ se hallaron mensajes sobre la entrega de un millón de dólares para su familia y 450 mil dólares para su pareja.

En el iPhone 13 de Mendocilla se encontraron fotografías del 21, 22 y 23 de agosto que mostrarían el seguimiento al empresario y a su hermano, la geolocalización del descampado frente al cementerio Padre Eterno en Huanchaco —donde el empresario fue liberado—, además de imágenes de placas adulteradas y armas.

El hallazgo más importante fue un mensaje fechado para el sábado 5 de setiembre que decía “levantar al hijo del platanero”, junto con fotografías de seguimiento a esta nueva víctima, lo que indicaría que la organización planeaba un segundo secuestro que la captura de Cruz Torres habría permitido evitar.

LA CAPTURA DE EL ‘PULPO’

La captura de Cruz Torres fue posible gracias al trabajo de inteligencia del Equipo Especial Sensitivo contra el Crimen Organizado Transnacional (Eesccot) de la Policía Nacional del Perú, en coordinación con el FBI Lima, que lo ubicó en un edificio de la calle Isaac Tamayo, en La Paz, el pasado 1 de setiembre.

Tras ser acorralado, el detenido habría ofrecido 100 mil dólares a la Policía boliviana a cambio de su libertad y, posteriormente, habría pedido que le sembraran un arma para evitar ser expulsado y forzar así un proceso de extradición que le permitiera quedarse en el país vecino. El líder de Los Pulpos es acusado por los presuntos delitos de secuestro, sicariato y organización criminal.

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