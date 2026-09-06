Óscar Arriola renuncia al cargo de comandante general de la Policía Nacional del Perú

Óscar Arriola renunció formalmente al cargo de comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP) durante la transmisión del domingo 6 de septiembre desde Palacio de Gobierno.

La decisión de Arriola sobre declinar al mayor cargo de la PNP se da luego de que varios partidos políticos y parlamentarios del Congreso criticaran sus decisiones en los años de su gestión. El ahora excomandante agradeció a los expresidentes Dina Boluarte y José Jerí por su permanencia, además de a Keiko Fujimori por aceptar su disposición y respaldo por el mes de permanencia.

Fredy López Mendoza es el nuevo comandante general de la PNP

Tras la renuncia de Óscar Arriola, el primer ministro de Keiko Fujimori, Luis Galarreta, anunció que Fredy López Mendoza, quien ejercía como jefe del Estado Mayor General, asumirá su cargo como comandante general de la Policía Nacional del Perú.

Luego de la mención, el presidente de la cartera de ministros de Keiko Fujimori, Luis Galarreta, declaró que la decisión de Óscar Arriola es una decisión personal que es vista como “un gesto” por parte de la actual gestión presidencial.

“A nombre del gobierno de Keiko Fujimori, anunciamos que el general Óscar Arriola va a presentar su solicitud del pase al retiro, y creo que es importante considerar que la coyuntura nacional y el espacio en que se está dando esta situación debe ser entendido como un gesto de un peruano comprometido con su país”, declaró a la prensa el premier Galarreta.

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