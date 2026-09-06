Óscar Arriola afirma que renunció como jefe de la PNP por “la institucionalidad y la gobernabilidad” 

El general Óscar Arriola asegura que renunció como comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP) por una “decisión personal que pasa por la mirada de la institucionalidad y la gobernabilidad”.

Afirmó que tras su salida, se encuentra “con mi consciencia tranquila, de haberme esforzado y rogando para que esto mejore (…) y sin guardar absolutamente nada negativo”.

Respecto a la ola de criminalidad que afecta al país actualmente, dijo que en la PNP han “salido airosos” y que han logrado manejar “crisis como estas” anteriormente. “He vivido el terrorismo en primera línea”, añadió.

Por su parte, el actual jefe del Estado Mayor de la PNP, Freddy López Mendoza, quien se convertirá en el próximo comandante general de la Policía, señaló que la Policía brindará tranquilidad a la población “en algún momento”.

CAPTURAS EN TRUJILLO

Arriola reafirmó que las cinco personas capturadas en Trujillo participaron de “manera directa” en el secuestro de un empresario minero y en el cuadruple asesinato de sus acompañantes. “Han estado en el espacio donde se produjeron los hechos”, mencionó.

Asimismo, comentó que tras la detención de estas personas se encontró comunicaciones entre Jhonsson Smit Cruz Torres, alias ‘Pulpo’, y las personas que ejecutaron este delito. “Hay muchos elementos de convicción que el Ministerio Público viene manejando”, sostuvo.

LÓPEZ MENDOZA SE PRONUNCIA

López Mendoza también se pronunció respecto a la detenciones vinculadas con el secuestro en Trujillo. Dijo que no se puede “hablar de apresuramientos” respecto a este operativo, debido a que, bajo su perspectiva los procedimientos que ha realizado la Policía en este caso han sido “los más acertados”.

“Cuando un hecho de esta magnitud ocurre las cosas que hace la Policía deben ser céleres, rápidas”, añadió el próximo jefe de la Policía Nacional del Perú.