La cruda confesión del hombre que mató a su pareja y sus dos hijos
Luis Florencio Ordinola Sotomayor de 28 años es el asesino confeso de su pareja y los dos menores hijos de ella en Huaral. Pues tras la intervención de la policía y las diversas interrogantes a las que fue sometido, terminó confesando el cruel asesinato.
Ordinola Sotomayor indicó que les dio pastillas para dormir a sus víctimas y luego de ello, lanzó los cuerpos (aún vivos) a un silo de dos metros de profundidad. El triple crimen se realizó en Huaral y se llegó a conocer por la denuncia que hizo el hermano de la víctima y la alerta que dio un vecino.
El hombre será investigado por los delitos de feminicidio y doble asesinato de dos menores, pues los hijos de la mujer tenían 7 y 4 años. Luego de 7 horas de excavación en el silo, los cuerpos pudieron ser rescatados y trasladados a la morgue de la ciudad.
El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables se refirió al respecto y pidió que recaiga en el culpable, todo el peso de la ley. El hombre, quien también era mototaxista, entró en una serie de contradicciones tras las interrogantes de la policía.