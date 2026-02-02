La Libertad: detonan explosivo en discoteca “Tabaco Marino”

En la madrugada del 2 de enero, un sujeto detonó un explosivo en la entrada de la discoteca “Tabaco Marino”, ubicado en la avenida Metropolitana, en la ciudad de Trujillo. Producto del atentado, dos negocios resultaron gravemente afectados en su infraestructura.

Según la Policía Nacional del Perú (PNP), la fuerte carga causó graves daños a las infraestructura del local, como a paredes y la puerta principal. Los ciudadanos de la zona denunciaron que el estruendo se escuchó a varias cuadras.

El dueño del segundo local afectado señala que la onda expansiva destruyó los vidrios de las ventanas y las esquirlas impactaron en su pierna. Por otro lado, denuncio que la presencia policial es casi nula en la zona.

Los delincuentes detonaron la carga cuando la discoteca estaba cerrada, según algunos residente. Sin embargo, semanas atrás la empresa anunció un reinicio de sus actividades tras varias quejas de los vecinos por ruidos molestos, discusiones y presuntas balaceras.

