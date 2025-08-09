La Libertad: INEI se pronuncia tras desaparición de joven censista en Mollepata

A través de su cuenta de X (antes Twitter), el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) informó sobre la denuncia de desaparición de Aydaluz Mayte Sánchez Méndez (31) en Mollepata, provincia de Santiago de Chuco, La Libertad.

En su comunicado, la entidad indicó que, tras conocer el caso, activó de inmediato sus protocolos internos de respuesta y coordinó con diversas instituciones para apoyar la búsqueda. Asimismo, se brindó acompañamiento a los familiares de la joven.

En su pronunciamiento, además, el INEI aclaró que la desaparición no se produjo durante el cumplimiento de labores censales, ya que la indumentaria oficial del Censo fue hallada en su casa al momento de la denuncia.

Por su parte, la Policía Nacional del Perú (PNP) inició las investigaciones correspondientes para determinar el paradero de Aydaluz. En tanto, el INEI reiteró su disposición a colaborar con las autoridades para el esclarecimiento de los hechos.

HABLA SERIO: PODCAST DE LATINA NOTICIAS

Habla Serio es un podcast de Latina Noticias por el que desfilan todo tipo de invitados: actores, actrices, deportistas, cantantes, etc. Conducido por Mónica Delta y Santiago Gómez, los invitados hablan de sus vidas, proyectos y aspiraciones.

Puedes mirar la entrevista a Natalia Salas aquí: