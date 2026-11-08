León XIV regresa al Perú: el papa vuelve a la tierra donde fue obispo y misionero

Punto Final presenta la crónica del recorrido de León XIV por Uruguay y Argentina, antes de su esperado regreso al Perú. Tras superar una operación para extirparle un tumor maligno en el pulmón derecho, el pontífice inició una gira de doce días por Sudamérica, con mensajes sobre la salud, la inteligencia artificial, la soledad y la familia.

El viernes 6 de noviembre, el papa León XIV descendió de un avión en Montevideo después de trece horas de vuelo. A sus 71 años, y apenas 24 días después de someterse a una intervención quirúrgica en Roma, comenzó el viaje más extenso de su pontificado: doce días, tres países y diez ciudades. Uruguay fue la primera escala, seguida de Argentina y, finalmente, el Perú, el país donde Robert Prevost fue misionero, obispo de Chiclayo y obtuvo la ciudadanía.

Uruguay recibió a León XIV con miles de personas y mensajes sobre la salud

Las campanas de las iglesias anunciaron la llegada del pontífice a Montevideo. Al pie del avión lo recibió el presidente Yamandú Orsi. Era un acontecimiento histórico: Uruguay no recibía la visita de un papa desde los viajes de Juan Pablo II, en 1987 y 1988.

Aunque se trata de uno de los países menos religiosos de América Latina, unas 30.000 personas se congregaron en la Plaza Independencia. Orsi destacó los valores que comparten la sociedad uruguaya y la Iglesia católica, y recordó el refugio que esta última brindó a ciudadanos perseguidos durante la dictadura militar, entre 1973 y 1985. Tres expresidentes de partidos rivales también estuvieron presentes en la ceremonia.

En su discurso, León XIV habló de su propia experiencia con la enfermedad. Recordó los cuidados médicos que recibió y planteó la necesidad de que todas las personas puedan acceder a diagnósticos oportunos y tratamientos, independientemente de sus recursos. También se refirió a la salud mental y a la soledad, la angustia y la pérdida de esperanza que pueden atravesar personas incluso cuando viven rodeadas de otros.

El sábado 7 de noviembre, el pontífice viajó a Paysandú, donde destacó el mate como símbolo de familiaridad, amistad y encuentro. Más tarde, de regreso en Montevideo, visitó Casavalle, uno de los barrios más golpeados por la pobreza y la violencia, y bendijo doce viviendas construidas por la parroquia local. También se reunió con profesores y estudiantes de la Universidad Católica del Uruguay, ante quienes abordó los desafíos de la inteligencia artificial.

La preocupación por el impacto de la tecnología en la vida humana ya había quedado plasmada en Magnifica Humanitas, la primera encíclica de León XIV, publicada en mayo de 2026. En ella, el pontífice reflexiona sobre la inteligencia artificial, la dignidad del trabajo y la necesidad de que el desarrollo tecnológico esté al servicio de las personas, y no al revés.

La agenda uruguaya también incluyó una multitudinaria vigilia en el Estadio Centenario. Entre 60.000 y 70.000 personas acudieron al escenario donde se disputó la primera final de un Mundial de fútbol, en 1930. Allí, León XIV alentó a los jóvenes a formar una familia y a no temer al compromiso. Su última actividad en el país fue una misa en Florida, frente al santuario de la Virgen de los Treinta y Tres, patrona de Uruguay.

De Argentina al esperado reencuentro con el Perú

El domingo 8 de noviembre, León XIV partió rumbo a Buenos Aires, donde fue recibido por el presidente Javier Milei. El encuentro se produjo después de los desencuentros públicos que ambos protagonizaron cuando Milei era candidato presidencial y cuestionó duramente al entonces papa Francisco. El itinerario argentino contempla actividades en Palermo, Córdoba, la cárcel de Devoto y la basílica de Luján.

Después de Argentina, el pontífice viajará a Lima para continuar su gira sudamericana. Su llegada tendrá un significado especial: en enero de 2023, Robert Prevost se despidió de la diócesis de Chiclayo, donde ejerció como obispo. Ahora regresará como León XIV, sucesor de Pedro, a un país que fue su hogar durante años y con el que mantiene un vínculo personal y pastoral.

MIRA LA TRANSMISIÓN DE PUNTO FINAL DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2026