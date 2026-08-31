Liberación de empresario minero en Trujillo: PNP señala que “Los Pulpos” ordenaron secuestro desde Chile

El jefe policial de La Libertad, el general Ricardo Espinoza, indicó que el cabecilla de la organización criminal “Los Pulpos” que estuvo detrás de la orden de secuestro contra el empresario minero Jens Lara, es Óscar Cruz Basilio, hijo del fundador de dicha banda criminal Miller Cruz Arce, que actualmene está prófugo en Chile.

“El responsable de esta operación es Óscar Cruz Basilio, un pulp que se encuentra en el extranjero, porque aquí la policía de La Libertad ha capturado a dos importantes cabecillas que es basicamente el delincuente Crespo y Andy Quispe Cruz, entonces, el siguiente alfil se encuentra en el extranjero y él es el que se ha comunicado con los integrantes de esta banda criminal. Basiacmente son sus soldados, sus cachaquitos, sus ejecutores”, declaró a la prensa Espinoza.

Espinoza no especificó las circunstancias de la liberación de Jens Lara, tampoco confirmó si la familia pagó o no a la banda criminal. Sin embargo, señaló que la PNP estuvo durante las negociaciones para capturar a los presuntos autores del crimen.

En ese sentido, también indicó que Jhonsson ‘Pulpo’ Cruz, otro cabecilla de dicha banda criminal, estaría pendiente del secuestro y que actualmente se encuentra oculto en Bolivia.

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