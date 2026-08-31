Alberto Beingolea se pronunció sobre críticas por el LUM y contrataciones en su sector | VIDEO

El ministro de Cultura, Alberto Beingolea, habló de los cambios que espera para el Lugar de la Memoria (LUM), aunque descartó que estos vayan a ser radicales. Asimismo, enfatizó que su mayor preocupación hoy se centra en los grandes centros culturales ubicados en el norte del país.

“Me han dicho que quiero cerrar el LUM, que quiero botar cosas del LUM, pero mi prioridad no es el LUM, sino el Fenómeno El Niño, porque Chan Chan, Kuélap y el Bosque de Pómac están en peligro. Cuando salvemos los grandes bienes culturales del norte hablaremos del LUM. El Niño ha barrido civilizaciones en el pasado, no es un chiste lo que se nos viene”, remarcó.

Asimismo, opinó que el LUM debe permanecer dentro de su sector y que su director será nombrado en pocos días. También dijo que este funcionario debe ser alguien “que llegue con visión conocedora y que tenga la mayor amplitud. La cultura no es de nadie, es de todos, y no entiendo que un grupo se sienta propietario de la verdad. Hay opiniones de todos que deben ser recogidas”.

PRESUNTAS CONTRATACIONES IRREGULARES EN EL SECTOR CULTURA

De otro lado, Alberto Beingolea, negó que personas de su confianza hayan sido contratadas de forma irregular en el Estado. Esto luego de que la Fiscalía realizara diligencias por la contratación de Lourdes Morales Morote en el despacho del ministro y la posterior designación de su hija, Sofía Aguayo Morales, como gerente general de la Biblioteca Nacional del Perú.

“No hay ninguna contratación irregular, no hay nada ilegal, no entiendo la presencia de la Fiscalía. Es curioso que se haga esta denuncia pública, que es claramente direccionada. Estalló la polémica del LUM y nos llegaron muchas denuncias. Tenemos que hacer cambios en el Ministerio y los voy a hacer. Esto es una tremenda falsedad”, remarcó.

Beingolea explicó que “Lourdes Morales fue mi secretaria durante los cinco años que fui congresista. Es una funcionaria pública de años y es de mi confianza. Ya es el colmo que un ministro no pueda llamar a su personal de confianza a trabajar con él. Y su hija, Sofía Aguayo, ha sido llamada por el Jefe de la Biblioteca Nacional, que es un pliego presupuestario distinto, que tiene autonomía administrativa y el puesto de Gerente General es un personal de confianza del Jefe de la Biblioteca”.

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