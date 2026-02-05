Lluvias en el Perú: Gobierno declaró estado de emergencia en 179 distritos de 21 regiones

El Gobierno declaró estado de emergencia en 179 distritos de 21 departamentos del país por 60 días, producto de las intensas lluvias que ya han cobrado la vida de 36 personas en lo que va del año.

El Decreto Supremo 019-2026-PCM, publicado en la edición extraordinaria del boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, precisa que las autoridades deberán tomar medidas inmediatas para la reducción del alto riesgo existente en estas zonas, así como acciones de respuesta ante los damnificados. Los distritos en cuestión están “expuestos al peligro inminente ante las intensas precipitaciones pluviales, lo cual podría afectar la vida y la salud de las personas, la agricultura y la ganadería, entre otros”, precisa el decreto.

Entre algunas de las zonas declaradas en emergencia se encuentran, en el sur, los distritos de Quequeña, Marcabamba, Cayara, Amarilis y Coporaque; en el norte, Celendín, Bambamarca, Jaén, Mórrope, Motupe, Pacora, Cupisnique, San Benito, Tantarica, Querocotillo; en la selva, Pucacaca, Tingo de Ponasa, Rioja, Tarapoto, Manantay, Padre Abad y Purús; y en Lima, Cajatambo, Chilca, Sumbilca, Checras, Santa Leonor, Yauyos.

📷Ejecutivo declara Estado de Emergencia en varios distritos de los departamentos de Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Moquegua, Pasco, Piura, San Martín, Tacna, Tumbes y Ucayali,… pic.twitter.com/JXbPTXRUqK — COEN – INDECI (@COENPeru) February 5, 2026

Tanto los gobiernos regionales de dicho lugares como los gobiernos locales deberán ejecutar las medidas correspondientes de prevención y acción frente a los daños de las recientes precipitaciones, con la coordinación técnica y seguimiento del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci). Asimismo, participarán organismos como el Ministerio de Salud, Educación, Construcción y Saneamiento, Defensa, de la Mujer y Poblaciones Vulnerables; entre otros.

Estas acciones podrán ser modificadas según las necesidades de cada localidad, además de ser sustentada por estudios técnicos correspondientes a las entidades competentes.

⚠️Ante la temporada de lluvias intensas, sigue estas recomendaciones ante derrumbes y deslizamientos: 🔹Aléjate de inmediato usando las rutas de evacuación previamente identificadas.

🔹Nunca te coloques en medio o cerca de la zona de impacto. ¡Tu vida está en alto riesgo! pic.twitter.com/N0qtvorneq — INDECI (@indeciperu) February 2, 2026

VIDEO RECOMENDADO