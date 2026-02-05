Lluvias en el Perú: se registraron 36 fallecidos en lo que va del año, según Indeci

Intensas lluvias que se llevan vidas. En lo que va de 2026, se registraron 36 fallecidos por causa de las precipitaciones que afectan varias regiones de nuestro país. El jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), Luis Arroyo Sánchez, recomendó a la población evitar exponerse.

El representante del organismo informó que 14 de las víctimas fallecieron por las tormentas eléctricas que acompañan las lluvias. Las personas restantes perdieron la vida producto de los deslizamientos, huaycos y ahogamientos. Las regiones en las que más muertes se reportaron fueron las localidades de la sierra sur y sierra central, y en los departamentos de Amazonas y Cajamarca.

Además, Arroyo precisó que es importante que la población se mantenga resguardada durante las lluvias, pues algunos de los fallecimientos se debieron a “los rayos que caen sobre objetos metálicos o los teléfonos celulares”.

MEDIDAS PREVENTIVAS

Además, el jefe de Indeci recomendó estar atentos a los mensajes de aviso en los celulares del Sistema de Mensajería de Alerta Temprana de Emergencias (Sismate) que dan cuenta de la ocurrencia de precipitaciones. Indicó que durante el 2026 se emitieron 25 señales por esta modalidad.

Por otro lado, recordó a las familias contar con su mochila de emergencia lista con alimentos, materiales de primeros auxilios y una radio, pues las líneas telefónicas suelen colapsar o resultar dañadas por las lluvias.

