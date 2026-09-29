Los 125 centros de cómputo de la ONPE realizaron exitosa prueba de esfuerzo

Los 125 centros de cómputo que procesarán los resultados de las elecciones regionales y municipales del próximo 4 de octubre desarrollaron este martes 29 de setiembre una exitosa prueba de esfuerzo, a fin de estar debidamente preparados para la jornada electoral.

La actividad consistió en procesar y contabilizar actas electorales ficticias en un número similar con el que deberán trabajar el día de los comicios. Esta tarea comprendió la llegada de las actas a las líneas de recepción de los centros de cómputo de las ODPE, la preparación de estos documentos críticos y luego el procesamiento en las áreas reservadas para este efecto.

En el ejercicio informático, se consideró una diversidad de actas electorales, como suele pasar en un proceso eleccionario, razón por la cual se trabajó con actas contabilizadas normales, actas con mesas no instaladas, siniestradas e incluso extraviadas. Para cada caso, el organismo electoral tiene un procesamiento distinto, lo que permitió que el personal de los centros de cómputo pudiera ejercitarse en el tratamiento de cada circunstancia.

Durante el ensayo, también se presentaron casos en que un acta resultara observada, razón por la cual es derivada al Jurado Electoral Especial (JEE) para su revisión y pronunciamiento.

El último domingo 27 de setiembre, el organismo electoral ejecutó también, de manera exitosa, el simulacro oficial del Sistema de Cómputo Electoral, actividad en el cual se comprobó la funcionalidad del software electoral a utilizarse y la seguridad de los mecanismos de transmisión de los datos desde cada una de las 125 ODPE.

Con la ejecución del ensayo, ONPE garantiza a los electores, miembros de mesa, personeros, observadores y otros actores electorales unos comicios eficientes, transparentes y, sobre todo, el total e irrestricto respeto a la voluntad de cada uno de los ciudadanos.

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