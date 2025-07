Cámara de Comercio de Cusco pide declarar en emergencia a Machu Picchu: estas son las razones

Machu Picchu está en los ojos del mundo, sin embargo, en los últimos días se ha pedido declarar a la maravilla en emergencia debido a las colas interminables para conseguir boletos. El presidente de la Cámara de Comercio de Cusco, Fernando Santoyo, conversó sobre el tema en el ‘Buenas Nuevas, Malas Nuevas‘.

“Queremos que se atienda la problemática que tenemos en Machu Picchu desde hace muchísimos años. El problema no es de hoy, de este año, de estos meses, es un una problemática que ha venido en los últimos años, inclusive pre pandemia, en los cuales hemos tenido un Ministerio de Cultura que ha hecho oídos sordos y únicamente ha tomado oídos para aquellos que no necesariamente representan la operación turística a nivel regional”, señaló.

Santoyo explica que hace algunos años, la Contraloría intervino el Ministerio de Cultura de Cuzco y realizó una serie de acciones para identificar a los responsables que eran encargados de la operación del sistema cuando lo manejaba el Mincul. Por ello, el titular de la Cámara de Comercio señala que ha habido cero respuesta por parte de la Contraloría

“Se sabe que existe acaparamiento, que existen una falsa escasez de boletos de entrada Machu Picchu, se sabe que es de estos 1000 boletos que el Estado ha decidido otorgarle de venta presencial en Machu Picchu, no se venden en su totalidad. De tal manera que hay todo un conjunto de personas que estamos seguros que están inmiscuidas en actos poco transparentes que están perjudicando al turismo nacional”, agregó.

PIDEN DECLARAR A MACHU PICCHU EN EMERGENCIA

Santoyo indica que desde hace una semana se ha solicitado declarar en emergencia a Machu Picchu, sin embargo, la Contraloría y demás autoridades no han respondido. “No nos han llamado, no nos han convocado, a pesar de que la viceministra de cultura, la señora Novoa, ha indicado que nos vamos a reunir, pero no sabemos cuándo”, mencionó.

Asimismo, el titular de la CCC mencionó que debido a la falta de respuesta, han pedido comunicación con el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana.

“No quieren escuchar las razones que nos llevan a esta exigencia. Entonces, no nos ha quedado otra que oficiar directamente al presidente del Consejo de Ministros, al señor Arana, para que se forme una comisión técnica, una mesa de trabajo con el sector privado formal del Cusco y le podamos eh hacer llegar toda la información que hemos identificado que pues hoy en día está causando el problema de la gestión de Machu Picchu”, culminó.

