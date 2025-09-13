Machu Picchu recibirá más de 1.5 millones de turistas este año, según Mincul

Machu Picchu, una de las 7 maravillas del mundo moderno, recibirá este año más de 1.5 millones de visitantes. Así lo estimó el ministro de Cultura, Fabricio Valencia, lo cual representaría un aumento significativo en relación a las cifras registradas previo a la pandemia del Covid-19.

Cabe resaltar que, en 2019, se registró el mayor número de visitantes a la ciudadela inca, lo cual generó ingresos por más de 4.9 millones de soles.

Asimismo, el titular del Mincul precisó que, hasta la fecha, se han vendido alrededor de 1.4 millones de boletos para visitar la ciudadela inca.

Durante la Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo del Congreso, Valencia Gibaja se refirió a las mejoras realizadas en el proceso de venta presencial de los boletos para Machu Picchu y enfatizó que ello ha ordenado el flujo de visitantes y ha garantizado la transparencia en la adquisición de los 1000 boletos diarios a turistas.

NUEVOS PROTOCOLOS

El titular de Cultura recordó que desde el 1 de agosto se vienen implementando nuevos protocolos para la venta presencial de boletos en Machu Picchu, como la eliminación del sistema de pre-tickets y la adopción de la venta directa.

También se amplió el número de ventanillas de atención simultánea de dos a cinco, se extendió el horario de atención de 6 a. m. a 10 p. m. y se incorporó el uso de billeteras digitales para agilizar el pago.

El ministro Fabricio Valencia recordó que Machu Picchu mantiene el tope máximo de 4,500 visitantes por día en temporada regular y hasta 5,600 en temporada alta.

VIDEO RECOMENDADO