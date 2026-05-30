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Macroregión sur exportó más de US$ 8,500 millones entre enero y marzo de 2026

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Macroregión sur exportó más de US$ 8,500 millones entre enero y marzo de 2026
M.F. Simborth
M.F. Simborth
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Las exportaciones de la macroregión sur alcanzaron los US$ 8,537 millones entre enero y marzo de 2026, lo que representó un crecimiento interanual de 51.3 %, según el sistema ADEX Data Trade. Este bloque regional integrado por Arequipa, Puno, Moquegua, Cusco y Tacna consolidó su relevancia, con China, India y Estados Unidos como principales destinos. 

Arequipa lideró el desempeño exportador del sur, seguida por Puno y Moquegua. El resultado confirma el peso económico de la zona sur en la oferta exportable del país y abre una oportunidad para fortalecer capacidades especializadas en comercio exterior, especialmente entre jóvenes, profesionales y empresas con potencial de internacionalización.

Sectores como minería, agroindustria, manufactura y servicios vienen ganando espacio por su capacidad para generar empleo, abrir nuevas oportunidades de negocio y conectar a empresas regionales con mercados internacionales. Para Jorge Robinet, gerente general de ADEX, el reto está en ampliar la mirada exportadora: “Debemos venderle al mundo, a más de 8 mil millones de personas con distintas necesidades”. 

En este contexto, la Universidad Católica San Pablo (UCSP) y la Asociación de Exportadores (ADEX) suscribieron un convenio marco de cooperación interinstitucional orientado a impulsar la formación, capacitación e investigación aplicada en temas vinculados al comercio exterior, de acuerdo con las necesidades productivas y empresariales de la macroregión sur. 

“Las exportaciones son una actividad potente para el desarrollo porque permiten crecimiento, generan oportunidades y contribuyen a mejorar la calidad de vida de las personas”, afirmó Efraín Zenteno, vicerrector académico de la UCSP. 

Por su parte, Jessica Dowd, directora del Departamento de Ciencias Económicas y Empresariales de la UCSP, destacó el potencial estratégico de Arequipa para consolidarse como un eje exportador del país. “Nuestro reto es acompañar a las empresas con capacitación, conocimiento e investigación que les permita identificar oportunidades y competir mejor internacionalmente”, refirió. 

En la firma del convenio también participaron Antonio Alvarado Patiño, director de ADEX Global Learning; y Diego Llosa Velásquez, gerente central de Exportaciones de ADEX. 

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