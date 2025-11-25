Marqués de Vargas Llosa: hijo mayor del Nobel solicitó ser reconocido con el título nobiliario del escritor

El hijo de Mario Vargas Llosa, Álvaro, busca ser reconocido como el segundo marqués de Vargas Llosa. Así lo ha confirmado el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes de España, a través de un comunicado en el que se da cuenta de la solicitud del primogénito del Nobel.

A la muerte del autor de “La ciudad y los perros” corresponde que el título nobiliario otorgado por el rey Juan Carlos I de España recaiga en el primero de los hijos del marqués. La creación del marquesado habría sido una sorpresa para el propio Vargas Llosa. “No soy un monárquico, soy un republicano de toda la vida, pero no me disgusta que dentro de doscientos años alguien tenga un título cuyo origen es la literatura”, dijo el fallecido narrador, según su hijo.

A diferencia de casos previos,no se trata de un título acompañado de tierras ni tesoros. “Simplemente es un título”, dijo Álvaro Vargas Llosa a La Nación semanas después de la muerte de su padre. Se espera que en las próximas semanas las autoridades españolas se pronuncien sobre el procedimiento del trámite y las actividades que confirmarían la sucesión del marquesado.

NOBEL GALARDONADO

La muerte de Mario Vargas Llosa ocurrió el 13 de abril de 2025, pocos días después de su cumpleaños número 89. Su partida motivó la declaratoria de duelo nacional y una serie de homenajes desde el ámbito literario y político. El narrador no solo es recordado por sus novelas y obras de teatro, sino también por su postulación a la presidencia de la República en 1990.

Mario Vargas Llosa, uno de los más destacados escritores y ensayistas de la literatura hispanoamericana, recibió numerosos reconocimientos a lo largo de su vida que reflejan su influencia y contribución al mundo literario. Entre los más notables se encuentran el Premio Nobel de Literatura en 2010, por su vasta obra que abarca novelas, ensayos y cuentos que exploran la naturaleza del poder y la libertad.

También fue galardonado con el Premio Cervantes en 1994, considerado el más prestigioso en la literatura hispana, así como con el Premio Planeta en 1993 por su novela “Lituma en los Andes”. Vargas Llosa fue objeto de múltiples homenajes y reconocimientos académicos, siendo nombrado miembro de la Real Academia Española y recibiendo doctorados honoris causa por varias universidades, consolidando así su legado como un ícono de la literatura contemporánea.

