Más de 11 mil casos de violencia escolar en lo que va del año: ¿cómo prevenirla desde el colegio?

Ante los casos de violencia escolar que se vienen reportando en el país recientemente, resulta importante fortalecer en los escolares peruanos, desde una edad temprana, la empatía, la regulación emocional, las habilidades sociales y la capacidad de resolver conflictos de manera pacífica, de acuerdo con la psicóloga Elva Franco Delgado.

Este trabajo, menciona, debe involucrar de manera sostenida tanto a las instituciones educativas como a las familias, sostiene la psicóloga Elva Franco Delgado.

Según la especialista, la prevención debe desarrollarse mediante programas permanentes de formación en valores, habilidades sociales y educación de la sexualidad, adaptados a las diferentes etapas de desarrollo de los estudiantes.

Este enfoque, sostiene, debe superar las actividades aisladas o las charlas ocasionales. En ese sentido, la convivencia debería formar parte de la experiencia cotidiana dentro de las instituciones educativas, de manera que los estudiantes comprendan el sentido de las normas y las incorporen en sus relaciones con los demás.

“No basta con un manual de normas de conducta. Tenemos que hacerlas vivas”, afirmó la psicóloga, quien también destacó la importancia de que las reglas de convivencia sean aplicadas en la vida diaria de los colegios.

En el caso de los padres y cuidadores, señala la especialista, ellos constituyen uno de los primeros referentes para que niños y adolescentes aprendan a expresar sus emociones, relacionarse con otras personas y resolver desacuerdos. En consecuencia, mantener espacios de comunicación, confianza y respeto puede contribuir al desarrollo de herramientas para afrontar los conflictos de manera saludable.

MÁS DE 11 MIL CASOS DE VIOLENCIA ESCOLAR

El portal SíseVe del Ministerio de Educación reporta 11 mil casos de violencia escolar a nivel nacional en lo que va del año. Ante situaciones de este tipo, Franco también sugiere contar con protocolos claros y una respuesta oportuna que atienda tanto a quien sufrió la agresión como al estudiante que la ejerció.

En los casos que lo requieran, esta intervención debe articular a la institución educativa con los sectores Salud y Educación, además de las autoridades correspondientes.

EL CASO DEL LICEO NAVAL

El debate sobre la prevención de la violencia escolar cobró relevancia tras la denuncia de abuso sexual registrada en el Liceo Naval Almirante Guise, en San Borja.

Por el momento, seis adolescentes permanecen bajo internamiento preventivo en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, conocido como Maranguita, mientras son investigados por la presunta agresión sexual contra un compañero. Por su parte, la Defensoría del Pueblo inspeccionó la institución y descartó que los adolescentes reciban un trato privilegiado.

Franco Delgado, también docente del Departamento de Psicología de la Universidad Católica San Pablo (UCSP), sostuvo que “prevenir la violencia escolar implica construir desde la familia, la escuela y la comunidad formas de convivencia basadas en el respeto, la empatía, la regulación emocional y la resolución pacífica de los conflictos”.